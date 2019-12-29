Диетолог назвал продукты, которые помогут чувствовать себя лучше после новогоднего застолья

Первое и второе января стоит сделать разгрузочными днями. Такой совет дала главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

В эти дни лучше потреблять много кисломолочных продуктов, таких как кефир, йогурт без сахара и простокваша. Кроме того, не стоит пренебрегать физической активностью.

Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, врач рекомендовал поставить на стол лишь небольшие тарелки, медленно жевать и накладывать небольшие порции. Тутельян отметил важность того, чтобы на праздничном столе преобладали овощи и фрукты и добавил, что не стоит пропускать приемы пищи перед застольем. Так шанс переесть значительно снижается, пишет ТАСС.