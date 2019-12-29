Ночь на понедельник в Москве и области станет самой холодной ночью декабря

Ночь на 30 декабря, возможно, станет самой холодной за весь месяц в Москве и области.

«Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве - минус 4-6 (градусов - прим. ред.), по области - до минус 9», - сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, не исключено, что в некоторых местах в Подмосковье будут и двузначные отрицательные показатели температуры.

Также Вильфанд отметил, что на севере ЦФО столбики термометров ночью могут опуститься до 15-16 градусов холода.