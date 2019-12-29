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«Она будет нашим ангелом-хранителем»: Кристина Орбакайте на прощании с Галиной Волчек

Валентина Пескова
15:00 29.12.2019
В театре «Современник» простились со своим художественным руководителем Галиной Волчек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Певица и актриса Кристина Орбакайте, которая с 2018 года играет в спектакле «Современника» «Двое на качелях», на прощании с художественным руководителем театра Галиной Волчек назвала ее великой женщиной.

«Она для нас для всех была просто путеводной звездой. Мы тянулись за ней, она была примером, яркой, потрясающей, великой женщиной. Сейчас она для всех, кто ее любит, кто шел за ней, будет ангелом-хранителем. Спасибо ей за все», - рассказала певица журналистам.

По словам Орбакайте, даже при общении с Волчек, при разговоре, а не обязательно при работе с ней как с режиссером, все окружающие подпитывались от нее энергией и чему-то учились.

«Она была прекрасный рассказчик, и столько удивительных разных историй, и столько удивительных разных встреч, которые она рассказывала и описывала, во всем это уже урок. Каждое время, проведенное с ней, было просто бесценно. А когда еще была возможность с нею поработать как с режиссером, это было огромное счастье», - поделилась Орбакайте.

Среди присутствующих на гражданской панихиде были министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также близкие актрисы, друзья, поклонники, ученики, общественные деятели.

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