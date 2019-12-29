Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana на YouTube набрал миллиард просмотров.

Как сообщает NME, он стал вторым роликом 90-х годов (после песни November Rain группы Guns N’ Roses), который набрал такое же количество просмотров.

Песня была выпущена в 1991 году, она была включена в состав альбома Nevermind. Официальное видео композиции появилось в Сети в 2009 году.

На третьем месте по числу просмотров в настоящее время находится видеоклип на песню Zombie музыкального коллектива Cranberries, у которого 980 миллионов зрителей.