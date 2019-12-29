Падал прошлогодний снег: Гидрометцентр рассказал о погоде в новогоднюю ночь

В последние дни уходящего года в Москве наблюдается похолодание, что дает надежду на долгожданный праздничный снег. В Гидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

«Во вторник, 31 декабря, ночью от -2 до нуля градусов. Облачно. Снег. Метель», - сообщается на сайте.

По данным Гидрометценра, ночью 30 декабря температура опустится до минус 4-6, по области до -9 градусов, и она станет самой холодной в этом месяце.

Аномальное декабрьское тепло заставило распуститься вербу, одуванчики, розы, в Пскове жители не закрыли грибной сезон, а на ВДНХ растаял искусственный каток.