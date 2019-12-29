55 на 87: идет процесс обмена пленными между ДНР и Украиной

ДНР готова отдать Украине 55 человек, а Донецкая Народная Республика ей - 87 человек. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

«Цифры по договоренности в Минске, мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, украинская сторона нам подтвердила 87 человек, эта цифра без учета верификации. По словам Украины, 22 человека из списка Донецка отказывались от процесса освобождения. Вчера была проведена верификация, по нашим данным, два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три человека согласились на обмен, но изъявили желание остаться на территории Украины. Поэтому, как только определимся со списком, могу назвать окончательную цифру», - заявила она.

Также Морозова рассказала о процессе процессуальной очистки.

«Мы составили документ, который гарантирует процессуальную очистку тех лиц, которые сейчас находятся либо под следствием, либо в судебном разбирательстве, соответственно, украинская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства и после завершения судов все люди должны быть процессуально очищены», - сказала уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР.

По данным ДНР, на территории Украины разыскиваются еще порядка 160 человек. Морозова выразила надежду, что обмен будет проводиться быстрее и работа встанет на поток.

Кроме того, Морозова рассказала о том, как ведутся переговоры с Киевом.