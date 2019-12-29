Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами

Очередь из желающих проводить в последний путь великую актрису выстроилась задолго до начала церемонии. «Современник» не смог вместить всех, кто желал проститься с Волчек. На гражданскую панихиду пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также близкие актрисы, друзья, поклонники, ученики, общественные деятели.

На кадрах видно, как гроб выносят из здания театра, сотни людей стоят возле его стен, на лестнице и улице вдоль Чистопрудного бульвара. Под продолжительные овации Галину Волчек проводили в последний путь.

Прощальную речь со сцены «Современника» произнесли дочь Марка Захарова, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.