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Воздушная гимнастка сорвалась с каната во Владивостоке

Светлана Головина
13:25 29.12.2019
Происшествие произошло во время представления, когда девушка выполняла акробатические элементы на высоте около 6 метров.
© Видео: VladNews, YouTube © Фото: VladNews, YouTube

В цирке Владивостока воздушная гимнастка слетела вниз головой с каната во время выполнения акробатической связки. Видео момента трагедии было опубликовано очевидцами.

На кадрах отчетливо видно, как девушка на большой высоте, уцепившись за канат выполняет цирковые трюки. Спустя несколько секунд, она теряет координацию и летит вниз головой на арену цирка.

К гимнастке сразу же подбежал ее партнер, а затем было выключено освещение.

«Состояние пострадавшей пока что неизвестно», - сообщает сайт «Комсомольской правды».

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