«Встречи как с родной сестрой»: Тарасова поделилась воспоминаниями о Волчек

Во время гражданской панихиды, которая проходит в театре «Современник» в Москве, с прощальным словом в адрес Галины Волчек выступила заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Что бы у меня ни случалось, я бежала в театр к ней со всех ног, я даже не знаю, за что она меня любила. Потому что Галя, кроме того, что она нас осчастливила тем, что она есть. То, что она столько ставила, у нее всегда здесь все были счастливы. Эти встречи были как с родной сестрой, она так с каждым умела говорить. Каждому она уделяла такое внимание. Мне очень повезло, потому что я разделяла с ней абсолютно все. Она мне рассказывала про какие-то перестановки, про то, как в театре, в те дни, когда бывает неспокойно, и я всегда с ней соглашалась, потому что это была совершенно необыкновенная позиция», - сказала она.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.