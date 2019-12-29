Талант, мудрость и смелость: Александр Ширвиндт о Галине Волчек

В прощальном слове в адрес Галины Волчек художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал о триптихе ее существа на протяжении всей жизни.

«Триптих существа Волчек - талант, мудрость и смелость, причем на протяжении жизни это все как поступки, а не как теоретическое пребывание в этих ипостасях» - сказал Ширвиндт.

Она всегда добивалась своего, была целеустремленной, мы дружили более 60 лет, добавил актер.

«Утрата невосполнимая! Ничего больше такого не будет. Ярчайших индивидуальностей что-то перестали делать», - отметил Ширвиндт.

Также на гражданской панихиде с прощальным словом выступила Александра Захарова, отметив удивительное переплетение судеб своего отца и Галины Волчек.

Художественный руководитель театра «Современник» скончалась на 87-м году жизни в четверг, 26 декабря.

Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.