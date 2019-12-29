«Повисли на ремнях безопасности»: пассажир рассказал о ДТП с автобусом в Эстонии

Пассажир автобуса, который 29 декабря перевернулся в Эстонии, рассказал о подробностях произошедшего. В первые минуты после аварии было страшно, потому что все орали и паниковали, рассказала девушка своему другу, с которым удалось связаться «Звезде».

С ее слов, все буквально повисли на ремнях безопасности, и оказались в верхней части перевернувшегося автобуса. На скорой уехали те, кто не пристегивался, добавила она.

Автобус с российскими пассажирами из Санкт-Петербурга перевернулся в Эстонии.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, он направлялся из Северной столицы в Ригу. По словам свидетелей ДТП, при происшествии никто не пострадал.