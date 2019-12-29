Ледяной шедевр: жители Якутска замораживают лапшу на вилке при -50 градусах

В Якутии температура воздуха опустилась до -50 градусов. Однако местных жителей показатели на столбике термометров не пугают. К морозному климату они не только привыкли, но и, несмотря на погодные условия, начали устраивать различные челленджи.

Одним из них стало замораживание на улице продуктов за считанные минуты. «Звезда» публикует кадры, как которых видно, как мужчина, стоя на улице, наматывает на вилку только что заваренную в крутом кипятке лапшу. А спустя две минуты продукт «намертво» замерзает.

В Якутии создание ледяного монумента из лапши уже стало народным развлечением. Однако, стоит отметить, что изначально трюк придумали сотрудники франко-итальянской станции «Конкордия» в Антарктике.