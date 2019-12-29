К месту обмена доставлены лица, удерживаемые в ДНР и ЛНР
К месту запланированного обмена привезли удерживаемых в Луганской Народной Республике.
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Удерживаемые в ДНР в результате конфликта в Донбассе лица, которые находились в исправительных учреждениях пенитенциарной системы республики, в воскресенье доставлены к месту запланированной на 29 декабря процедуры первого за два года обмена пленными.
Как передает корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, к месту обмена привезли удерживаемых в ЛНР.
Напомним, на воскресенье запланирован обмен пленными на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта под Горловкой.