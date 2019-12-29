Киркоров приехал проститься с Галиной Волчек
Художественный руководитель «Современника» будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Проститься с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек приехал Филипп Киркоров.
В день, когда народная артистка СССР ушла из жизни, артист выразил соболезнования на своей странице в Instagram.
«Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце…» - написал артист под фото.
Народной артистки СССР не стало 26 декабря в возрасте 86 лет в одной из московских больниц, куда она была госпитализирована с заболеванием легких. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Поклонники, коллеги, ученики и общественные деятели несут цветы к театру еще со вчерашнего дня.
В прощальном слове Александра Захарова отметила удивительное переплетение судеб своего отца и Галины Волчек.