«Удивительно переплетены»: дочь Марка Захарова о судьбе Галины Волчек и своего отца

Во время гражданской панихиды, которая проходит в театре «Современник» на Чистопрудном бульваре, Александра Захарова выступила с прощальным словом в адрес Галины Волчек. Она отметила удивительное переплетение судеб своего отца и Галины Борисовны.

«Они родились в один год, в один день показывались в театре "Моссовета" Завадскому, чтобы стать актерами, и он им обоим отказал. В один день их утверждали, как говорила Галина Борисовна, на ковре в горкоме партии главными режиссерами», - рассказывает Захарова.

Более 40 лет, почти полвека, Галина Волчек и Марк Захаров строили два лучших, истинно русских, драматических, репертуарных театра в Москве, сказала актриса.

«Два театра, которые росли и выстраивались параллельно, "Ленком" и "Современник", никогда не соперничали, помогая и подставляя друг другу плечо», - отмечает Захарова.

Она добавила, что Волчек пережила Захарова на три месяца, но они вместе ушли в один год, в Год театра.

Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник», скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.