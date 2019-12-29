Море цветов: кадры церемонии прощания с Галиной Волчек из «Современника»

В московском театре «Современник» началось прощание с его художественным руководителем и народной артисткой СССР Галиной Волчек, которая умерла в Москве 26 декабря на 87-м году жизни.

Поклонники, коллеги, ученики и общественные деятели несут цветы к театру еще со вчерашнего дня.

В холле разместили портрет Волчек, сделанный фотографом Юрием Ростом. Гроб режиссера установили на сцене, под аккомпанемент живого оркестра проигрывается слайд-шоу из ее фотографий. На сцене стоят десятки огромных венков, люди оставляют цветы на авансцене. Прощание продлится до 13.00, после чего на Новодевичьем кладбище пройдут похороны режиссера. Артистку похоронят рядом с могилой режиссера Марка Захарова.

Многие артисты и политики выразили соболезнования в связи со смертью Галины Волчек, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Минкультуры Владимир Мединский, актеры Александр Сокуров, Яна Поплавская, Светлана Немоляева.