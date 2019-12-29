«Ирония судьбы…» или каждый год одно и то же: малоизвестные факты о культовом фильме

С чего все началось...

История, описанная в картине, имела под собой реальную основу. Случилась она в 1960-х годах в Москве: 31 декабря мужчина решил сходить в баню, а после очищающего, так сказать, обряда заглянул к своим друзьям. Компания по случаю праздника изрядно выпила, и приятели решили подшутить над другом - отвезли любителя бани на Киевский вокзал и, заплатив проводнице, погрузили его в поезд, который следовал на Украину. Утром 1 января мужчина вышел на перрон вокзала в Киеве, при себе у него была лишь сумка с бельем, банный веник и 15 копеек в кармане.

Мужчина позвонил одному из шутников - композитору Никите Богословскому, и тот помог ему вернуться в Москву. Позднее композитор рассказал эту историю авторам Эмилю Брагинскому и Эльдару Рязанову. И они в 1968 году положили ее в основу пьесы «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь…». Произведение было рассчитано на то, что его расхватают провинциальные театры. Так и получилось: спектакль был весьма успешным и Рязанов через несколько лет решил превратить пьесу в сценарий для кинофильма.

Рязанов отказал Фрейндлих и Гурченко ради Брыльски

На роль Нади Шевелевой Рязанов пробовал многих известных актрис, среди них - Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алису Фрейндлих. Неожиданно режиссер вспомнил о польской актрисе Барбаре Брыльске, которая сыграла главную роль в откровенной мелодраме «Анатомия любви».

«В то время фильмов о любви было мало. Как показывали любовь? Герой выразительно посмотрел на героиню, она ему ответила не менее выразительно, а потом они взявшись за руки бегают по березовой роще. Наши актрисы могли замечательно подоить корову и выточить что-нибудь на фрезерном станке, а сыграть переливы, у них не было кинематографического, экранного опыта не было», - рассказывал в одном из архивных в интервью Рязанов.

Режиссер нашел номер телефона Брыльски и рассказал ей о своих планах. Затем актрисе отправили сценарий, который ей понравился. Внешне Брыльска идеально подошла на роль Нади, единственной проблемой был ее голос - советская учительница не могла говорить и петь хриплым прокуренным голосом, да еще и с польским акцентом. Поэтому петь вместо Брыльски пригласили Аллу Пугачеву, а говорила Надя голосом Валентины Талызиной.

© Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм

Кто хотел сыграть Лукашина?

Сыграть Женю Лукашина в «Иронии судьбы» очень хотел Андрей Миронов. Но Рязанов понимал, что это совсем не его типаж и соглашался дать Андрею только роль Ипполита, но артист отказался.

Кроме него на роль Лукашина пробовались Петр Вельяминов, Станислав Любшин и Иннокентий Смоктуновский. Но именитые артисты, по мнению режиссера, не подходили для этой роли. Однажды ассистентка Рязанова предложила взглянуть на своего друга - актера Андрея Мягкова. Режиссер, увидев игру этого человека с маловыразительной внешностью и сразу понял: это тот самый Лукашин, которого они так долго искали.

«У него было сочетание обаяния, интеллигентности и застенчивости, пьяного он играл безупречно», - рассказывал Рязанов.

© Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм

Ипполита начинал играть Олег Басилашвили

На роль Ипполита сначала утвердили Олега Басилашвили, он успел сняться в нескольких эпизодах. Но внезапно у артиста умер отец и он отказался от съемок. Рязанов предложил роль Юрию Яковлеву, который впоследствии блестяще справился с ролью.

Впрочем, в фильме немного осталось от Басилашвили. В картине есть момент, когда Женя выбрасывает в окно фотографию жениха Нади, а она потом поднимает ее из снега. Второе фото, который видит зритель - это снимок Олега Басилашвили. Кадр снимали когда на улице был снег, переснять его позже не представлялось возможным, поэтому решили оставить как есть.

Режиссер в эпизоде

Рязанов в «Иронии судьбы…» исполнил одну из эпизодических ролей, он сыграл нервного пассажира в самолете, который сидел рядом с героем Андрея Мягкова, когда он летел из Москвы в Ленинград. Пьяный сосед во сне постоянно опускал голову ему на плечо, но герой Рязанова стоически выдержал пьяные выходки Лукашина, а по прилету в Ленинград довел его до здания аэровокзала.

© Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм

Не настоящая баня и пьяные актеры

Сцену, где Женя и трое его друзей (Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский) парятся в бане, снимали в холодном мосфильмовском павильоне. Пиво актеров от холода спасало слабо, поэтому каждый из них принес с собой по бутылке крепкого напитка. Втайне от режиссера они заменили бутафорские бутылки настоящими. Вскоре Рязанов учуял запах алкоголя и остановил съемку. Работа продолжилась только на следующий день. Тем не менее в фильм попали дубли, которые были сняты в первый день.

Импровизация Яковлева и крылатые выражения

Знаменитые фразы героя Юрия Яковлева «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» в сценарии фильма не было, актер их придумал на ходу. Позже артист признался, что рыба была действительно отвратительной.

Где эта улица, где этот дом?

Типовой дом по адресу 3-я улица Строителей, 25, который мы видим в фильме - это на самом деле два панельных дома, которые расположены на проспекте Вернадского в Москве. Дом 113 в фильме был домом Нади Шевелевой, а в доме 125 жил герой Мягкова.

В настоящее время в цокольном этаже дома 125 находится Театр на юго-западе. В 2003 году на стене этого дома открыли памятную табличку, которую с тех пор несколько раз успели похитить.

© Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм

Вместо снега пенопласт и вата

В 1975 году зима была малоснежной, потому декораторам пришлось постараться, чтобы на экране зрители увидели настоящую зиму. В ход шла измельченная бумага и шарики пенопласта, а на крышах домов раскладывали вату. Для того, чтобы снег кружился и вместе с ветром залетал в форточки, использовались так называемые ветродуи.

Чужими голосами: кто пел за Брыльску и Мягкова

Романсы на стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко - несомненное украшение фильма. Вместо героев песни исполнили Алла Пугачева и Сергей Никитин.

«Алла Пугачева была никому неизвестна, о ней знал Микаэл Таравердиев (написавший музыку к фильму - прим. ред.), он где-то с ней общался. Она была совершенно, Алла Борисовна, простите, зачухонной певичкой, которая между гастролями в Липецке и Орле по дороге заезжала на “Мосфильм” и потрясающе записывала песни, выполняя все наши просьбы и указания», - рассказывал в одном из интервью Рязанов.

Несмотря на огромный вклад в фильм Аллу Пугачеву и Сергея Никитина в титрах фильма не упомянули.

Киноляп в самом начале фильма

В начальных титрах фильма закралась ошибка, которую заметили только самые внимательные зрители. Во фразе «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь» пропущена буква «Л».

© P:\Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм

Пасхалки от Рязанова

В одном из эпизодов фильма по Надиному телевизору показывают фильм «Соломенная шляпка». На экране появляется Людмила Гурченко, которую Эльдар Рязанов снимал во многих своих фильмах, но в «Иронии судьбы…» для Гурченко роли не нашлось, но Рязанов все же ее снял в картине таким оригинальным способом. В этом же эпизоде вместе с Гурченко можно увидеть и Андрея Миронова, который не был утвержден на роль Лукашина.

Полгода до триумфа и всенародное признание

Монтаж фильма закончился в июне, и на протяжении следующих шести месяцев создатели картины ждали ее премьеры. Все это время Рязанова пугали тем, что фильм так и не увидит свет: из-за пропаганды пьянства или по другим причинам. Но до показа на телевидении «Иронию судьбы…» посмотрел сам Леонид Брежнев, и она ему понравилась.

Зрители увидели фильм 1 января 1976 года. По многочисленным просьбам 7 февраля его показали еще раз.

Читатели журнала «Советский экран» в 1977 году признали творение Рязанова лучшим.

В 1977 году прошло награждение Государственной премией СССР режиссера Эльдара Рязанова, исполнителе главных ролей - Андрея Мягкова и Барбары Брыльски, композитора Микаэла Таривердиева, оператора Владимира Нахабцева, автора сценария Эмиля Брагинского.