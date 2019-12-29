Путин подписал закон об уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря

Ранее попадавшим под аналогичную статью УК РФ лицам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет о крупной партии камней, преступника могут арестовать на срок до четырех лет.

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