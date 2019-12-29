Путин подписал закон об уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря
За незаконную добычу янтаря и полудрагоценных камней предусматривается крупный штраф или арест.
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Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом и другими полудрагоценными камнями.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Помимо добычи, запрещается хранение перевозка и пересылка ископаемых.
«За исключением ювелирных и бытовых изделий и лома», - уточняется в тексте закона.
Ранее попадавшим под аналогичную статью УК РФ лицам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет о крупной партии камней, преступника могут арестовать на срок до четырех лет.