Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов «Беркута»

Киевский апелляционный суд под личное обязательство экс-бойцов «Бекрута». С апреля 2014 года Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский находились в СИЗО после Майдана в украинской столице.

Также мера пресечения была смягчена еще двух фигурантам - Александру Маринченко и Сергею Тамптуре. Об этом сообщает телеканал «Громадьск». Видео из зала суда публикует паблик «Политика страны».

Всех задержанных обвиняют в стрельбе на Майдане в 2014 году. Сегодня, 29 декабря, их планируется обменять на удерживаемых в Донбассе лиц.