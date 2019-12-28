Москвичей научили правильно падать при гололедице

Москвичей предупредили об опасностях гололеда на улицах города и рассказали, как правильно падать. В российских городах участились несчастные случаи, связанные с падением людей на лед, рассказал травматолог-ортопед, завотделением столичной ГКБ №17 Сергей Новиков.

Чтобы не потерять равновесие на льду, необходимо идти медленно, широко расставляя ноги. Врач советует не убирать руки в карманы, а размахивать ими в такт шага.

Если равновесие не удалось сохранить, рекомендуется сгруппироваться при падении и постараться упасть на бок, раскинув руки в разные стороны. По словам травматолога, самая безопасная сумка- это рюкзак, так как располагается на спине. Сумка на плече может при падении нанести еще большие травмы.

Как сказал Новиков, самый частый перелом – в области лучезапястного сустава, травмы костей предплечья, иногда со смещением и отрывом сухожилий. Их восстановление и лечение требуют долгого времени и не всегда заканчиваются положительным результатом, рассказал врач «Говорит Москва».