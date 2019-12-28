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Музыка, барабаны, новогоднее настроение: парад Дедов Морозов прошел в центре Москвы

Ирина Егорова
08:46 28.12.2019
Принять участие в шествии мог любой желающий, для этого необходимо было нарядиться в костюм Деда Мороза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новогодняя Москва уже вся в огнях: на улицах стоят наряженные елки, окна многоэтажек украшены гирляндами и даже в метро на циферблатах специальных стендов ведется отсчет до наступления новогодней ночи.

Еще больше праздничного настроения добавили главные герои праздника - Деды Морозы. В центре Москвы 27 декабря состоялся парад Дедов Морозов, в котором мог принять участие любой горожанин. Есть только одно условие - шествие костюмированное, Деды Морозы - при полном параде. Можно нарядиться в обычный костюм Деда Мороза или проявить фантазию и представить, как зимний волшебник выглядел бы в Европе, Латинской Америке, Африке, Австралии или любой другой точке Земли.

С музыкой, бубенцами, барабанами и, конечно же, поздравлениями, Деды Морозы прошлись по украшенным улицам от Тверской до Манежной площади. Мотивы исполненной музыки были похожи на бразильскую. Шествию аккомпанировали барабанщики из оркестра Samba de Primeira.

В финале мероприятия был проведен конкурс на самый креативный костюм Деда Мороза. Награждали теплыми подарками: шарфами, варежками, шапками-ушанками. 

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