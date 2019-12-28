Группа «Кино» выпустила новый клип

Музыканты рок-группы «Кино» записали новый клип на песню «Троллейбус». Он снят в студийной обстановке, на которой показана репетиция музыкальной группы. Вариация песни звучит в более тяжелой аранжировке.

На песню наложен голос погибшего в 1990 году Виктора Цоя. Ролик выложил на официальный YouTube-канале коллектива Алексей Титов.

«Это довольно типичный "лайв из студии", мы этим видео как бы отвечаем на вопрос о том, как группа будет звучать на концертах в 2020 году», - сообщил сын Виктора Цоя и продюсер концертов Александр Цой.

Он подчеркнул, что исполнители не пытались изменить музыку «Кино» и играли близко к оригиналу.

Впервые за 30 лет после распада группа выйдет на сцену и поклонники смогут услышать новую версию «Троллейбуса» вживую.

В состав «Кино» входили лидер группы Виктор Цой, погибший 29 лет назад, а также гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов, который скончался от рака в июле 2013 года.