В Омске маршрутка столкнулась с Камазом
В результате ДТП пострадали 7 человек.
© Фото: Управление МВД России по Омской области
Утром, 28 декабря, в Омске произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля «Камаз».
«Около 7.40 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП в районе Ленинградской площади», - говорится в заявлении УМВД по региону.
Уточняется, что водитель маршрутки, двигаясь по мосту, допустил столкновение с грузовиком, следовавшим в попутном направлении.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным ведомства за помощью к медикам обратились семь пассажиров микроавтобуса.