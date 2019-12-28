Погиб финансовый директор Domino's Pizza

Финансовый директор британской франшизы американской компании Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд утонул на острове Маврикий в результате несчастного случая, где он отдыхал с женой и дочерью.

На данный момент известно, что трагедия произошла во время подводного плавания в четверг, 26 декабря.

«Мы все глубоко шокированы и опечалены этой трагической новостью. Выражаем наши искренние соболезнования жене и дочери, а также его большой семье и друзьям», - пишет New York Post, ссылаясь на пресс-службу компании.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало удушье, в результате утопления.