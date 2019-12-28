Американский беспилотник замечен у границ Крыма

По информации ресурса, беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 вылетел с базы НАТО на Сицилии и держал путь к линии разграничения в Донбассе. Там он осуществил мониторинг, а начал разведку вдоль российской береговой Черного моря.

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