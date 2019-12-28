Новогодний шопинг: Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и духов

Накануне новогодних праздников, когда многие в качестве подарка выбирают духи или косметику, Роспотребнадзор рассказал, как купить качественную продукцию.

Во-первых, не стоит приобретать товар у уличных торговцев, в магазинах и павильонах без фирменного названия и тот, качество и безопасность которого продавец не может подтвердить документально. Следовательно, желательно интересоваться информацией на упаковке. Она должна содержать: назначение товара, условия и правила хранения, информацию о составе, противопоказаниях к применению. А также необходимо проверять срок годности продукции, наименование производителя и его местонахождение.

Покупателю перед покупкой должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды с помощью одноразовых бумажных тест-полосок.

«Перед покупкой парфюмерии нужно ознакомиться с ее запахом, используя одноразовую тест-полоску. Декоративную косметические средства стоит протестировать, нанося на тыльную сторону ладони», - отмечается в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что наносить косметику на глаза и лицо из общих тестеров может быть небезопасно.

В качестве еще одного совета Роспотребнадзор рекомендует проверять содержимое и исправность аэрозольной упаковки до того, как купить парфюмерно-косметическую продукцию.