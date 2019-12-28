Звезда «Игры Престолов» умер в 30 лет

Американский актер Эндрю Данбар, известный по сериалу «Игра Престолов» скончался на 31 году жизни с собственном доме в Белфасте.

«Он был настолько разносторонним, что мог сыграть кого угодно, он был настолько обожаем, что его приглашали на постановки снова и снова», - говорится в сообщении The Extras Dept в Twitter.

На данный момент о причинах смерти актера не сообщается.

В известном сериале Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджой.

Также на его счету работа в таких картинах как «Сверхъестественное», «Звездные врата: Вселенная», «Кедровая бухта», «Стрела» и «Закатать в асфальт».