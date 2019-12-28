Мутко поручил принять меры поддержки специалистов ЖКХ в Тулуне

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 28 декабря на встрече с руководством организации, которая эксплуатирует в Тулуне водозабор и котельные, поручил принять меры поддержки для специалистов в сфере ЖКХ. По его мнению, необходима мотивация, чтобы они остались в городе.

«Надо этим заниматься, специалисты нужны, это очень отрасль серьезная, и за ней надо смотреть. Уже на третьем предприятии говорится о том, что уезжают специалисты. Получают жилищные сертификаты и уезжают в другие регионы», - передает его слова ТАСС.

В качестве мер, Мутко предложил продумать способы повышения уровня зарплат и вопрос строительства нового жилья для специалистов.

Летом 2019 года в Иркутской области прошла волна паводков. Максимальный пик уровня воды поднимался в Тулуне до отметки 14 метров. В результате наводнения погибли 26 человек, было затоплено около 11 тысячи домов, большинство из которых в состоянии под снос.