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Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции США против «Северного потока - 2»

Светлана Головина
06:15 28.12.2019
Урсула фон дер Ляйен считает, что европейские подрядчики участвуют в строительстве проекта согласно законодательству.
Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции США против «Северного потока - 2»
© Фото: Norbert Fellechner imago stock&people Globallookpress

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой в отношении санкций Соединенных Штатов против строительства газопровода «Северный поток - 2».

По ее словам, «компании участвуют в проектах в соответствии с правовой системой».

«Комиссия ЕС категорически против введения санкций против европейских компаний», - цитирует главу Еврокомиссии Spiegel Online.

Под санкции США попали организации, которые занимаются прокладкой труб на глубине 30 метров, после того как Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

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