Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции США против «Северного потока - 2»

Под санкции США попали организации, которые занимаются прокладкой труб на глубине 30 метров, после того как Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

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