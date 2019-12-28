Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции США против «Северного потока - 2»
Урсула фон дер Ляйен считает, что европейские подрядчики участвуют в строительстве проекта согласно законодательству.
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой в отношении санкций Соединенных Штатов против строительства газопровода «Северный поток - 2».
По ее словам, «компании участвуют в проектах в соответствии с правовой системой».
«Комиссия ЕС категорически против введения санкций против европейских компаний», - цитирует главу Еврокомиссии Spiegel Online.
Под санкции США попали организации, которые занимаются прокладкой труб на глубине 30 метров, после того как Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.