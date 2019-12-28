Сюткин выпустил клип в память об ушедших в 2019 году знаменитостях
На черно-белом видео появляются портреты Сергея Доренко, Владимира Этуша, Георгия Данелия, Марка Захарова, Галины Волчек.
© Фото: syutkin_valeriy, Instagram
Российский певец и музыкант Валерий Сюткин опубликовал в своем Instagram видеоклип «Время не проведешь», который посвящен знаменитым людям ушедшим из жизни в 2019 году.
«Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году», - написал Сюткин.
Композиция была написана совместно с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым. На кадрах появляются портреты Сергея Доренко, Владимира Этуша, Марлена Хуциева, Георгия Данелия, Марка Захарова, Галины Волчек и других известных деятелей культуры, которых не стало в этом году.
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Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году... 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #ВремяНеПроведешь #Сюткин #Кильдеев #ВалерийСюткин #НиколайКильдеев