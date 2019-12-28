Сюткин выпустил клип в память об ушедших в 2019 году знаменитостях

Российский певец и музыкант Валерий Сюткин опубликовал в своем Instagram видеоклип «Время не проведешь», который посвящен знаменитым людям ушедшим из жизни в 2019 году.

«Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году», - написал Сюткин.

Композиция была написана совместно с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым. На кадрах появляются портреты Сергея Доренко, Владимира Этуша, Марлена Хуциева, Георгия Данелия, Марка Захарова, Галины Волчек и других известных деятелей культуры, которых не стало в этом году.