Трагедия под Брянском: на реке Ипуть утонули трое подростков

В Брянской области утонули три ребенка 11, 12 и 13 лет. Трагедия произошла вечером 1 декабря на реке Ипуть в городе Сураж. По предварительной информации, подростки провалились под лед.

«В реке Ипуть обнаружены несовершеннолетние местные жители 2006, 2007 и 2008 годов рождения без признаков жизни и видимых телесных повреждений», - говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Следователями возбуждено уголовное дело, был проведен осмотр места трагедии, назначены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств происшествия.

По непроверенной информации, на тонком льду реки Ипуть катался один из подростков. После того, как он провалился в воду, его попытались спасти двое мальчишек, но не смогли, сообщает радиостанция «Говорит Москва».