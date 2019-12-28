Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американский военный, проходивший службу по контракту, был убит при ракетном обстреле базы США около города Киркук на севере Ирака. В результате атаки еще несколько человек пострадали.

Всего по военнослужащим было выпущено около 30 ракет. Среди раненных значатся как американские, так и иракские солдаты. Об этом, ссылаясь на официальные лица, сообщает Military. Степень тяжести травм не приводится.

Известно, что, помимо военной базы, около Киркука дислоцированы подразделения местной полиции и антитеррористических служб.