Дети-инвалиды показали спектакль в годовщину освобождения Алеппо от террористов

Дети с ограниченными возможностями показали новогодний спектакль в день освобождения Алеппо от международных террористов. Представление посмотрели и российские военнослужащие.

«Хотел бы поздравить также от себя с третьей годовщиной освобождения города Алеппо от международных террористов, боевиков, и хорошо, что сегодня такой солнечный день приносит нам с вами радость», - сказал представитель Центра по примирению враждующих сторон.

После спектакля российские военные поздравили детей с Новым годом, подарив им почти 70 наборов со сладостями.