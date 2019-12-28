Райан Рейнольдс объявил о возвращении «Дэдпула»
Производством третей части саги занимается Marvel Studios.
© Фото: K.C. Alfred , ZUMAPRESS.com , Globallookpress
Райан Рейнольдс подтвердил съемки новой части «Дэдпула».
«Мы уже работаем над "Дэдпулом 3"» со всей командой. Мы теперь на студии Marvel, что считается высшей лигой», - цитирует актера IGN.
Дата начала проката остается неизвестной. Детали сюжета Рейнольдс также предпочел не раскрывать.
До выхода на большой экран «Джокера» «Дэдпул» и «Дэдпул 2» были фильмами с самым высокими сборами среди картин с рейтингом R в мировом прокате. Каждая из картин заработала более 780 миллионов тысяч долларов.