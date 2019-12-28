Райан Рейнольдс объявил о возвращении «Дэдпула»

До выхода на большой экран «Джокера» «Дэдпул» и «Дэдпул 2» были фильмами с самым высокими сборами среди картин с рейтингом R в мировом прокате. Каждая из картин заработала более 780 миллионов тысяч долларов.

«Мы уже работаем над "Дэдпулом 3"» со всей командой. Мы теперь на студии Marvel, что считается высшей лигой», - цитирует актера IGN.

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