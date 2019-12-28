Зеленский назвал выплату «Газпрома» Украине большой победой
«Газпром» выполнил решение Стокгольмского суда, который предписал компании выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов.
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Владимир Зеленский назвал выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов Украине большой победой для страны.
«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
«Газпром» выполнил решение Стокгольмского суда, который предписал российской энергетической компании выплатить украинскому «Нафтогазу» средства в рамках урегулирования спора о транзите газа.
«Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям», - отметил Зеленский.
Комментируя ранее данное решение, вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал эту сумму для «Газпрома» «каплей в море».