МИД объяснил мотивы выхода США из международных соглашений

США минимизируют правовые рамки, которые ограничивают их действия на международной площадке. Это объясняет выход Вашингтона из ряда соглашений, в частности, из Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что ранее на военно-политическую сферу нельзя было повлиять лишь резкими заявлениями.

«Это (соглашения – прим.ред) были такие столповые вещи и столповые документы, которые и долго вырабатывались, и долго сохранялись. Сегодня мы видим то, что даже эти столповые и документы, и темы, к сожалению, становятся по большому счету жертвой именно такой вот сиюминутной конъюнктуры, такого сиюминутного подхода», - высказала свою позицию Захарова в эфире «России».

Именно поэтому США более не хотят сковывать себя правовыми рамками и принимают решение разорвать договоренности по ЮНЕСКО, климатическому соглашению, а также ДРСМД, заключила представитель ведомства.