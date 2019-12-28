СК завершил расследование в отношении Калви
Основатель фонда Baring Vostok находится под домашним арестом до 13 января.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
По данным представителя фонда, обвинение в мошенничестве не подтвердилось, переедает ТАСС.
Майкл Калви по решению Басманного суда Москвы находится под домашним арестом до 13 января 2020 года. Он был задержан в середине февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей.