СК завершил расследование в отношении Калви

Майкл Калви по решению Басманного суда Москвы находится под домашним арестом до 13 января 2020 года. Он был задержан в середине февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей.

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