Подняли тревогу и оцепили здание: секретные документы пропали из штаб-квартиры МИ-6

Из штаб-квартиры МИ-6 пропали секретные документы. Более сотни бумаг с планировками зданиями и информацией о мерах безопасности изъяли из защищенного секретного кабинета, доступ к которому был у узкого круга людей.

Из-за исчезновения документов в штаб-квартире MИ-6 поднялась тревога, а здание оцепили.

Реконструкцией штаб-квартиры разведки занималась компания Balfour Beatty. Как сообщает The Sun, после пропажи контракт с ней был расторгнут, а с представителями предприятия провели беседу.

Инцидент произошел около двух недель назад. Впоследствии многие секретные бумаги были обнаружены в самом здании. Однако некоторые из них отыскать так и не удалось.