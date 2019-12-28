В ООН приняли резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
За принятие документа проголосовали 79 стран, 60 были против и 33 воздержались.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
«За» проголосовали 79 стран, в то время как «против» - 60. Еще 33 воздержались. Соавторами проекта выступили 47 государств.
Первая организационная сессия спецкомитета по резолюции состоится в 2020 году. Как заверил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, в ней могут принять участие максимальное количество стран.
«В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета», - цитирует его РИА Новости.
Напомним, о необходимости принятия международной конвенции, которая сможет поспособствовать расследованию киберпреступлений, в июне этого года заявил замминистра юстиции России Михаил Гальперин.