В ООН приняли резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.

«За» проголосовали 79 стран, в то время как «против» - 60. Еще 33 воздержались. Соавторами проекта выступили 47 государств.

Первая организационная сессия спецкомитета по резолюции состоится в 2020 году. Как заверил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, в ней могут принять участие максимальное количество стран.

«В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета», - цитирует его РИА Новости.

Напомним, о необходимости принятия международной конвенции, которая сможет поспособствовать расследованию киберпреступлений, в июне этого года заявил замминистра юстиции России Михаил Гальперин.