«Было понятно, что сейчас точно рухнем»: выживший пассажир рейса Bek Air о крушении

Выживший пассажир рейса авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение после взлета в Алма-Ате рассказал, что все люди в салоне поняли, что самолет падает.

«Самолет начал носом вниз, наискось идти. Уже было понятно, что сейчас точно рухнем», - рассказал Аслан Назараливев и отметил, что в этот момент попытался максимально сгруппироваться.

После удара об землю самолет врезался в строящийся дом и пассажиров, которые сидели до 14 ряда, просто зажало крышей.

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«Кричали, паника, и начали все через аварийную дверь выходить на крыло. Те, кто наступал туда, сразу падали на крыло, потому что оно обледенелое было», - добавил он.

Выбравшиеся из самолета пассажиры сразу бросились на помощь тем, кто остался под завалами.

«Стали вытягивать, выводить, боялись, что взорвется самолет», - отметил Аслан Назараливев.

Трагедия произошла в пятницу, 27 декабря. Авиалайнер Fokker-100, следовавший по маршруту Алматы - Нур-Султан, рухнул вскоре после взлета. На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По информации вице-премьера Казахстана Романа Скляра, погибли 12 человек и 49 пострадали.