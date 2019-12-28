Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Дипломаты обсудили с россиянином высказывание Владимира Путина относительно польской политики 30-х годов прошлого столетия.
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МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Поводом послужило высказывание Владимира Путина о внешней политике Польши в 1930-х годах.
Андреев рассказал, что с ним провели жесткую, но последовательную беседу сотрудники восточного департамента ведомства.
«Мы говорили о выступлении президента России Владимира Путина на саммите СНГ, а затем на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать лекции», - цитирует посла Sputnik.
Ранее Владимир Путин обнародовал записи польского посла в Германии 1930-х годов. Российский лидер был возмущен тем, как официальные представители Польши обсуждали «еврейский вопрос».