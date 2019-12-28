Смерть в Рождество: сестра певца Джорджа Майкла умерла ровно через три года после брата
Поп-икона Джордж Майкл умер на Рождество 2016 года.
© Фото: Stanislav Peska, CTK, Globallookpress
Сестру певца и композитора Джорджа Майкла нашли мертвой в ее доме в Лондоне. 55-летняя Мелани Панайоту ушла из жизни в Рождество ровно через три года после своего брата.
В заявлении, опубликованном адвокатом Джоном Рейдом, семья Мелани попросила, «уважать нашу личную жизнь в трудное время», передает BBC.
Джордж Майкл и его сестра были очень близки с самого детства. На пике славы брата Мелани сопровождала его в гастрольных турах по всему миру и была его личным стилистом и парикмахером.
Поп-икона Джордж Майкл умер на Рождество 2016 года в своем доме в Оксфордшире в возрасте 53 лет.