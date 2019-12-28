Центр Москвы стал пешеходным до 6 января
Движение транспорта ограничили на девять дней.
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Ряд улиц в центре Москвы становятся пешеходными с субботы, 28 декабря, до 6 января. Изменения связаны с проведением в столице фестиваля «Путешествие в Россию».
Речь идет об участках на Тверской, Моховой улицах, Охотном Ряду и Театральном проезде.
Кроме того, движение транспорта будет запрещено на Малом Гнездиковском, Леонтьевском переулке, Газетном, Никитском, Брюсове и Глинищевском переулках.
В этом году центральные улицы перекроют на целых девять дней. Ранее улицы становились пешеходными с 29 декабря по 3 января.