Центр Москвы стал пешеходным до 6 января

Ряд улиц в центре Москвы становятся пешеходными с субботы, 28 декабря, до 6 января. Изменения связаны с проведением в столице фестиваля «Путешествие в Россию».

Речь идет об участках на Тверской, Моховой улицах, Охотном Ряду и Театральном проезде.

Кроме того, движение транспорта будет запрещено на Малом Гнездиковском, Леонтьевском переулке, Газетном, Никитском, Брюсове и Глинищевском переулках.

В этом году центральные улицы перекроют на целых девять дней. Ранее улицы становились пешеходными с 29 декабря по 3 января.