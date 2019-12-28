Жила Зима в избушке: военный оркестр Минобороны поздравил россиян песней
Музыканты оркестра подарили слушателям порцию радости и праздничного настроения.
© Видео: Spasskaya Tower Festival, Facebook © Фото: Spasskaya Tower Festival, facebook
Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Специально к празднику они исполнили хит Эдуарда Хиля – «Зима», более известный как «Полоток ледяной». Руководил ансамблем заслуженный артист РФ, полковник Сергей Дурыгин.
Видео было опубликовано на странице фестиваля «Спасская башня».
Центральный военный оркестр Министерства обороны России - ведущий творческий коллектив ВС РФ и один из самых известных оркестров мира. В его состав входят два самостоятельных коллектива - духовой и симфонический.