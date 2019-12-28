Пожар произошел на буровой установке в ЯНАО
В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы.
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В Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание подъемника в Пуровском районе. Разработку на этом месте ведет компания «Новатэк».
В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Произошло возгорание подъемника капитального ремонта скважин на базе автомобиля "Краз"», - уточнил ТАСС источник в оперативных службах региона.
По его словам, скважина, где произошло возгорание, находится на ремонте. Пожар ликвидирован силами частной противопожарной охраны «Новатэк».