Сирийская армия отбила две атаки боевиков «ан-Нусры»* в Идлибе

Правительственные войска артиллерийским огнем смогли остановить наступление террористов и отбросить их на исходные позиции. В итоге были ликвидированы около 30 боевиков и уничтожено два пикапа.

«В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением», - рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

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