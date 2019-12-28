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Сирийская армия отбила две атаки боевиков «ан-Нусры»* в Идлибе

Наталья Вальханская
23:00 28.12.2019
В каждом из нападений участвовали до 50 террористов при поддержке пяти-шести пикапов.
Сирийская армия отбила две атаки боевиков «ан-Нусры»* в Идлибе
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) при поддержке отрядов так называемой «Сирийской национальной армии» предприняли две атаки на позиции правительственных войск в провинции Идлиб.

Инцидент произошел в ночь на 28 декабря в районе населенного пункта Джарджаназ.

«В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением», - рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Правительственные войска артиллерийским огнем смогли остановить наступление террористов и отбросить их на исходные позиции. В итоге были ликвидированы около 30 боевиков и уничтожено два пикапа.

Никто из сирийских военных не пострадал.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) - запрещенные в РФ террористические организации.

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