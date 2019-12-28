Мошенница обманула родителей детей-инвалидов, продавая несуществующие билеты на елки

В Москве полицейские задержали женщину, подозреваемую в продаже несуществующих билетов на новогодние елки.

В общей сложности 46-летняя приезжая могла обмануть более 400 родителей. Большинство из них - многодетные, малообеспеченные, с детьми-инвалидами, а так же с малышами, больными раком.

Люди получали информацию о продаже билетов из соцсетей и родительских чатов. После этого переводили деньги на указанный продавцом счет, но никаких билетов в ответ им не приходило.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу. 18 родителям, обратившимся в правоохранительные органы, подарили билеты на новогоднее представление во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.