Власти Луганской народной республики надеются, что украинская сторона выполнит все заявленные в рамках нормандской встречи обязательства и завтра состоится полноценный обмен пленными между Украиной и Донбассом. В свою очередь сама ЛНР все условия, необходимые для осуществления обмена удерживаемыми лицами, уже выполнила.

«По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили согласие на обмен», - цитирует Луганскинформцентр руководителя группы по обмену военнопленных ЛНР Ольгу Кобцеву.

Обмен удерживаемыми лицами произойдет на линии соприкосновения между ДНР и Украиной в районе пункта «Горловка» - «Майорское». Президент Украины Зеленский подтвердил готовность Киева к этому важному событию. Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек, рассчитывая в обмен на них получить 87 своих сторонников.