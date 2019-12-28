Путин подписал указ о единых условиях электронной очереди в детсады

Согласно новому указу президента РФ, в России будут сформированы единые электронные очереди для записи детей в дошкольные образовательные учреждения. Благодаря процесс зачисления в дошкольные образовательные учреждения должен стать доступнее.

Родители смогут узнать всю информацию о зачислении ребенка в детский сад на едином федеральном или региональном портале госуслуг.

В федеральной информационной системе будет указано количество детей, которые посещают детские сады, а также число малышей, которые не зачислены в дошкольное учреждение. Также будет дана информация о самих детских садах и об органах местного самоуправления, которые занимаются зачислением детей.

Изменения будут внесены в 67 и 98 статьи федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В частности, 67 статью дополнят пунктом о том, что прием на обучение в детские сады будет проводится по направлению органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных систем информации.