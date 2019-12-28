Серебро минувших лет: клад Нарышкиных впервые выставили в музее

В музее-заповеднике «Царское село» открылась выставка уникальной коллекции сервизов «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных».

Экспозиция состоит из более чем 700 из 2 тысяч предметов из серебра и золота конца XVIII - начала XX веков, обнаруженных в тайной комнате особняка в Санкт-Петербурге при строительных работах. По решению Минкультуры РФ клад был передан в Царское Село.

Все предметы руки ведущих русских и французских мастеров, многие из которых были поставщиками императорского Двора. На большинстве предметов сохранился княжеский герб семьи Нарышкиных. Среди уникальных предметов - образцы посуды, столового серебра. От ситечек до пятикилограммовых самоваров, а также булавки, расчески, часы и туалетные приборы.

Главным экспонатом выставки стал парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова из 200 предметов, который был создан в Москве и Петербурге в 1880-70-х годах.

Главный хранитель музея Татьяна Серпинская отметила, что для учреждения это просто роскошный подарок - такое прекрасное собрание серебра. Она рассказала, что после завершения выставки в марте 2020 года, музей начнет изучение и подготовку каталога коллекции.

«Мы привели в экспозиционный вид только те предметы, которые на выставке, а большая часть клада - две трети - еще в фондах и требует приведения в порядок», - пояснила Серпинская.

После реставрации клад Нарышкиных выставят в царскосельском Александровском дворце. Эксперты назвали его самым крупным в отечественной истории, поскольку почти все вещи российских дворян были вывезены за границу после революции.